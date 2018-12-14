محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365 عددًا من الأخبار الفنية خلال الأسبوع الماضي، منها تتعلق بالفنان أحمد ماهر، ووفاة الفنان محمود القلعاوي، ووفاة حسن كامي، وفيفي عبده ترقص في رأس السنة... وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

شكرا لقرائتكم خبر عن الفن في أسبوع| وفاة فنانان كبيران وفيفي عبده تعود للرقص وسوري يتعرى على المسرح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .