كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| المقطع الدعائي الأول لفيلم “Downton Abbey”

متابعة-سنيار: أصدرت “Focus Features” المقطع الدعائي لفيلم “Downton Abbey”، الذي يعتبر استمرارا لقصة المسلسل المحبوب الذي يحمل نفس الإسم.

من المقرر أن يضم الفيلم بعض نجوم المسلسل، ومن بينهم الممثلة الحائزة على جائزة Dame Maggie Smith و Hugh Bonneville و Laura Carmichael و Michelle Dockery و Elizabeth McGovern، بالإضافة إلى فريق التمثيل الأصلي، الذي يتكون من إيميلدا ستونتون، جيرالدين جيمس، ديفيد هيج، ،Tuppence Middleton ،Simon Jones ،Kate Phillips.

يحكي الفيلم قصة حياة عائلة كراولي والخدم الذين عملوا معهم في مطلع القرن العشرين في منزل ريفي إنجليزي إدواردي.

الفيلم من تأليف جوليان فيلوز، الذي قام بكتابة سيناريو الفيلم، وسيقوم بإنتاجه إلى جانب غاريث نيمي وليز تروبريدج، وسيخرجه مخرج المسلسل برايان بيرسيفال.

فيلم Downton Abbey هو عبارة عن إنتاج Carnival Films، مع توزيع “Focus Features” و “Universal Pictures International”، وسيصل إلى دور العرض في 13 أيلول (سبتمبر) 2019.