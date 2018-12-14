“عايش سعيد” لـ عبد المجيد عبد الله تواصل رحلة الملايين!

متابعة الخليج 365: تواصل أغنية “عايش سعيد” للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله رحلة نجاحها منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية 10 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ5 أسابيع على إتاحة عرضه عبر قناة عبد المجيد عبد الله على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “عايش سعيد”، هي من كلمات تركي، ألحان طارق محمد وتوزيع عصام الشرايطي وتتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية بمختلف بلدان الخليج العربي. لمشاهدة فيديو أغنية “عايش سعيد”:

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