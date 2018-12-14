- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــــرد: بدأ الفنان هادي أسود حصد نجاح أغنيته الجديدة “وينك” التي أصدرها منذ فترة قصيرة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
واقتحم الفيديو كليب الخاص بأغنية “وينك” ترند موقع “يوتيوب” في لبنان بعد 4 أيام فقط على إطلاقه حيث احتلّ المركز العاشر بين الفيديوهات الأكثر تداولًا.
أغنية “وينك” هي من كلمات عماد مصطفى، ألحان حاز كرم وتوزيع Bekito أمّا العمل المصوّر فيحمل توقيع سليم سموع وأطلقه هادي أسود عبر قناته الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
لمشاهدة فيديو كليب “وينك”:
شكرا لقرائتكم خبر عن هادي أسود يقتحم ترند يوتيوب! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .