هادي أسود يقتحم ترند يوتيوب!

متابعة بتجــــــــــــــرد: بدأ الفنان هادي أسود حصد نجاح أغنيته الجديدة “وينك” التي أصدرها منذ فترة قصيرة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

واقتحم الفيديو كليب الخاص بأغنية “وينك” ترند موقع “يوتيوب” في لبنان بعد 4 أيام فقط على إطلاقه حيث احتلّ المركز العاشر بين الفيديوهات الأكثر تداولًا.

أغنية “وينك” هي من كلمات عماد مصطفى، ألحان حاز كرم وتوزيع Bekito أمّا العمل المصوّر فيحمل توقيع سليم سموع وأطلقه هادي أسود عبر قناته الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

لمشاهدة فيديو كليب “وينك”: