داليا مبارك تنشر اول صورة مع ابنتها المولودة حديثًا

بعد اقل من شهر على وضع مولودتها الاولى في احدى المستشفيات في اميركا، نشرت الفنانة السعودية داليا مبارك اول صورة لها تجمعها مع ابنتها ليلي.

وكانت داليا قد رزقت بـ “ليلي” منتصف اكتوبر الفائت حيث كان الى جانبها زوجها رجل الاعمال الاميركي الهيم ستاركس.

وكانت داليا مبارك قد طرحت اغنية جديدة قبل وضع مولودتها بعدة ايام بعنوان “غصبًا عن الكل” كلمات احمد الصانع، الحان وتوزيع جاسم، صولو ربابه محمود سرور، ايقاع هاني الدوسري، مهندس صوت، علي الامير مكساج وماستر جاسم محمد، إشراف عام محمد الزرعوني إنتاج فايز السعيد ومحمد الزرعوني.