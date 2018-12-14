نزار فرنسيس: “يللي بدو يخرب البلد يفل”

“طار البلد” اغنية “ولّعت البلد”، واللقاء مع مؤلفها الشاعر نزار فرنسيس ضمن برنامج “عالموجة سوا” عبر صوت لبنان100.5 مع الاعلامي اندريه داغر والاعلامية سميرة قصابلي منير ” ولّع الهوا”.

“فرنسيس” الذي لطالما آمن بالفن وبالكلمة التي يكتبها عبر عن استغرابه لردة الفعل السلبية تجاه الاغنية لدى احد الاطراف، هو الذي في تاريخه اكثر من الفي اغنية ومن بينها العديد من الاغاني الانتقادية التي يعتبرها اكثر قسوة بكثير من “طار البلد” مثل اغنية الراحل ملحم بركات “صار بدنا حريق” وجملة “ينقبرو هني يفلو” في اغنية نجوى كرم “كلمة حق”، ومع هذا هلل لهما الطرف اياه الذي هاجم اليوم اغنية طار البلد.

واكد شاعر الاغنية اللبنانية المميز ان اغانيه تنجح لانه يعبّر عن مشاعر واوضاع الناس، وانه سيبقى يقول ما يشعر به طالما هناك اناس يشبهونه في هذا البلد. متمنيا الا يزايد عليه احد في حبه للبنان، هو الذي يقّدم كل ما يكتبه من اغان وطنية مجانا ودون اي مقابل، واضاف فرنسيس: “الفن بالنسبة لي رسالة وليس تجارة، وانا احب ان اسجل موقفي لانني من الناس، اؤمن بالفن واعشق الكلمة الذي اكتبها، كتبت هذه الاغنية وتوقعت لها النجاح طبعا ولكنني لم اتوقع ان تحدث ازمة، يللي بدو يخرب البلد يفل”.

وتابع يقول” انا غنيت لجوع الناس ووجع الناس وفرح الناس، وغنيت ليللي رجعو من المنفى وين كنتو وقت قدمت اغنية قلن انك لبناني”.

الكلمة التي مرت بالاغنية “طار البلد” هي تعبير مزاجي يستعمله الشعب اللبناني باكمله، وانا قررت ان استعملها لاحفز السياسيين على انقاذنا وتاليف الحكومة والمضي بالبلد الى الامام، ويخلصونا من باب القنين، واردت ايضاً ان اقول للبناني بان صوتك وصل للمسؤول، والاغنية بالنسبة لي حققت اهدافها”.

وحول تغيير عنوان الاغنية من “خلصي الحكي ” الى “طار البلد” اكد نزار بأن راغب اصر على تبديل العنوان وايدته في ذلك، وكان في اجماع على اختيار عنوان يهز البلد.

واضاف نزار فرنسيس يقول لصوت لبنان :”انا كل ما اكتبه لهذا البلد ان كان من الناحية الايجابية او من الناحية السلبية هو نابع من قلبي ومن وجعي، انا قدمت اغنية “حلم الارض” للجيش اللبناني، لهذه المؤسسة الجامعة لكل اللبنانيين، وكلي امل بأنها المؤسسة الوحيدة الباقية لنا كشعب، والوحيدة التي بتشكل العمود الفقري لهذا البلد”.

وردا على احد المتصلين بان هذه الاغنية لمهاجمة العهد، اجاب نزار:” انا اكثر مواطن يحب الرئيس، وعندما قدمت اغنية “بي الكل” اين كان المعترضون”.

وحول موضوع المتاجرة باسم ملحم بركات بعد وفاته وتصريح عدد من الاعلاميين والصحافيين للاعلام بان ملحم بركات كلفهم وحدهم بالرد عن كل ما يشاع او يطال اسمه قال نزارضاحكا:” طلع ملحم حبيب الكل واسراره كلها بجيابهم”.