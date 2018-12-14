هيفا وهبي اكثر المشاهير بحثًا على غوغل لعام ٢٠١٨ في مصر

أصدرت شركة غوغل تقريرها السنوي حول عمليات البحث شيوعاً ورواجاً على محركّها لعام ٢٠١٨، عن فئات مختلفة من نجوم ورياضيين وأحداث وأغنيات وبرامج تلفزيونية في مصر.

وقد تصدّرت نتائج الامتحانات المدرسية البحث للعام الثاني على التوالي، فيما جاء اللاعب المصري محمد صلاح والنجمة الجماهيرية هيفا وهبي على رأس قائمة الشخصيات العامة التي حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها في العام ٢٠١٨.

وقد شهد هذا العام إطلاق النجمة هيفا وهبي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “حوا” وتزامن مع ذلك إطلاقها أغنيات الألبوم جميعاً مصوّرة ومنفذة على طريقة Lyric Video مبتكر.

يشار إلى أن هيفا تلتقي جمهورها في مصر في حفلين في ٢٠ و ٢٣ ديسمبر الجاري على أن تحتفل بليلة رأس السنة في تونس.