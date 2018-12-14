محمد رجب ينعي الفنان حسن كامي على "إنستغرام"

نعى الفنان محمد رجب، الفنان الراحل حسن كامي، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّق على الصورة قائلًا :"إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن أعمال الفنان حسن كامي، كانت عديدة ومتنوعة ما بين الغناء والتمثيل المسرح والتليفزيون والسينما ومنها فيلم "ليلة سقوط بغداد، احذروا هذه المرأة، مبروك وبلبل، قليل من الحب كثير من العنف وغيرها" ومسلسل"وادي الملوك ،لا أحد ينام في إسكندرية، قلبي معاك وغيرهم" ومسرحية "انقلاب ، سندريلا ، دلع الهوانم " وغيرهم من الأعمال الكثيرة التي أحبها جمهوره

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