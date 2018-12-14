الفنانة كارمن سليمان تروّج لحفلها في رأس السنة

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، تروج خلالها عن حفلها في رأس السنة. وعلقت "كارمن"، على الصورة قائلة: "أول حفلاتي في رأس السنة.. هستناكوا يوم 31- 12.. في فندق هلنان لاند مارك في التجمع الخامس". قد يهمك أيضًا: الفنانة كارمن سليمان تهنئ صديقها بعيد ميلاده عبر "إنستغرام" فنانات رفضن الزواج من رجال خليجيين منهن كارمن سليمان

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