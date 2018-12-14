الفنان منذر ريحانة يبدأ تصوير مسلسل "ماذا لو"

بدأ الفنان منذر رياحنة، تصوير أولي مشاهده في مسلسله الكويتي الجديد "ماذا لو"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

والمسلسل تدور أحداثه حول فكرة الاختيارات عندما يحتم على الإنسان اتخاذ قرار ما بدلا عن غيره وتحمل مسؤولية ونتيجة إختياره في مختلف مجالات الحياة .

"ماذا لو" من بطولة الفنانين خالد أمين، روان مهدي، آسيل عمران، إخراج حسين دشتي، وكتابة فيصل البلوشي وإنتاج أي إند أتش للإنتاج.

يذكر أن هذه التجربة الثانيه للفنان منذر رياحنة في الدراما الخليجية بعد مسلسل على موتها أغني

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