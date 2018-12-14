الفنان بيومي فؤاد يستأنف تصوير "سبع البرمبة"

يستأنف الفنان بيومي فؤاد، اليوم تصوير عدد من مشاهده الخارجية في فيلم "سبع البرمبة"، بعدد من شوارع الشيخ زايد.
ويستمر "فؤاد"، في التصوير في الشيخ زايد لمدة يوم واحد قبل الانتقال لديكور آخر، تمهيدًا لعرضه في إجازة منتصف العام.
"سبع البرمبة"، بطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد ثروت، تأليف سامح سر الختم وإخراج محمود كريم .
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