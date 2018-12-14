شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد محسن يستفسر عن مصير مكتبة الفنان الراحل حسن كامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب محمد محسن تساؤلاً عن مصير مكتبة الفنان الراحل حسن كامى، موضحا أن ابنه وزوجته توفيا قبله، متمنيا أن تظل مفتوحة كصدقة جارية.

ونشر الفنان محمد محسن صورة لمكتبة المطرب الراحل حسن كامى، عبر تويتر، قائلاً: "مات ابنه فى حادث ثم ماتت زوجته وحبيبته، واليوم لحق بهم رحمهم الله جميعاً. السؤال اللى شاغل بالى من الصبح.. المكتبة العظيمة دى هيكون مصيرها إيه؟! أتمنى تفضل مفتوحة لكل الناس كصدقة جارية على روحة وأكيد هيكون مبسوط لو فضل بابها مفتوح!".



محمد محسن

يذكر أنه قد شيعت صباح اليوم جنازة الفنان الراحل حسن كامى، وخرج الجثمان من مسجد السيدة نفيسة فى القاهرة، وأدى صلاة الجنازة آلاف المصلين.