شكرا لقرائتكم خبر عن زكى أفندى رستم والآنسة أمينة رزق يفوزان بمسابقة التمثيل والغناء المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "دعت لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحى، الممثلين والممثلات والمشتغلين بالغناء للمبارة الثانية، ويسرنا أن نعلن هنا بكل فرح وسرور أن أهل المسرح قد برهنوا فى هذه السنة على تفوق يدعونا إلى مطالبة ولاة الأمر بزيادة الجوائز تنشيطا لهذه الحركة الفنية وترقيتها".. هكذا جاء نص الإعلان عمن اجتازوا اختبارات التمثيل والغناء المسرحى قبل ما يقرب من قرن، وتضمنت لوحة الشرف - الشبيهة بالمخطوطة - مجموعة من رموز الفن المصرى عبر تاريخه، كانوا وقتها هواة يشقون طريقهم نحو النجومية باحثين عن فرصة للظهور.

جاء ضمن قائمة الناجحين فى تلك الصورة النادرة، الفنان الكبير زكى رستم، الفنانة القديرة أمينة رزق، والفنان حسين رياض، والفنانة زينب صدقى، والفنان بشارة واكيم، ومجموعة من المواهب الشابة فى هذا الوقت، ومن الملاحظ فى الصورة استخدام لقب أفندى بعد كل اسم.