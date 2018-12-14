شكرا لقرائتكم خبر عن أمال ماهر تحتفل بتحقيق أكثر من 2 مليون مشاهدة لأغنيتها "أنا بداية بدايتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة أمال ماهر، بتحقيق أكثر من 2 مليون مشاهدة لأغنيتها الأولى "أنا بداية بدايتك" التى طرحتها منذ أسبوع، ضمن ألبومها الجديد "أصل الإحساس".

وقالت أمال ماهر، عبر تويتر: "أكثر من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الأولى في قائمة الأكثر إستماعاً في مصر على أنغامى. شكرا ليكم ولدعمكم".



أمال ماهر

يأتي ألبوم آمال بعد غياب كبير منذ عام 2015 حيث آخر ألبوماتها والذي كان بعنوان "ولاد النهاردة" الذي ضم 10 أغنيات هم: "سكة السلامة" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن وليد سعد وتوزيع توما و"ولاد النهاردة" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع تميم و"أنا حبيتك" كلمات عمرو يحيى ولحن تامر عاشور وتوزيع أحمد عبد السلام و"بحبك" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن وليد سعد وتوزيع توما و"أيام ماتتعوضش" كلمات نادر عبد الله ولحن وليد سعد وتوزيع تميم