بالفيديو| توفيق عكاشة يهاجم تامر حسني بسبب ولادة زوجته في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن فيلم " البدلة " للفنان تامر حسني تخطى أكثر من 64 مليون جنيه في دور العرض المصرية، وهذا ما شجعه للذهاب لمشاهدة الفيلم.

وأضاف " عكاشة" خلال برنامج " مصر اليوم" على قناة الحياة إنه لم يعرف تامر حسني في الفيلم فسأل عامل السينما وقال له إن تامر حسني عمل عملية تجميل غيرت شكله تماما، مشيرًا أن تامر حسني اصطحب زوجته لكي تلد في الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل الجنين على الجنيسة الأمريكية.

وأكد " عكاشة" إن حصول تامر حسني على أعلى الإيرادات يحمله مسئولية كبيرة، وهذا التصرف الذي قام به بولادة زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية يضرب الانتماء الوطني في مصر، ويؤثر على البنية الاجتماعية لدى الشباب لأنه تحول لنموذج للشباب".