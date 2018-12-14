بينها فيلم لفاتح أكين.. "برلين السينمائي" يكشف عن الدفعة الأولى لأفلام مسابقته الرسمية الـ69

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي اليوم الجمعة عن الدفعة الأولى من أفلام المسابقة الرسمية للدورة الـ69، والتي ستنطلق في الفترة من 7 إلى 17 فبراير 2019.

وضمت الدفعة الأولى 6 أفلام هي..

1-"الأرض تحت قدمي" - النمسا

الفيلم إخراج ماري كيرتزر من مواليد النمسا عام 1977، ومن أفلامها الأبوان، وواستخدمنا لنكون هادئيين"

ويعرض المهرجان الفيلم لأول مرة عالميًا.

2-"القفاز الذهبي"- ألمانيا- فرنسا

الفيلم إخراج فاتح أكين وهو مخرج ألماني من أصل تركي

والفيلم يشارك في بطولته جوناس داسلر ، ومارجريت تيلزل.

ويعرض المهرجان الفيلم لأول مرة عالميًا.

3-"بنعمة ربنا" - فرنسا

الفيلم إخراج فرانسوا أوزون، وهو من مواليد 15 نوفمبر 1967، وعرض له مهرجان دبي فيلم "الملجأ"

ومن أفلامه 8 نساء -2002 ، في البيت -2012، وعاشق مزدوج -2017.

4-"كنت في المنزل ..ولكن" - ألمانيا - صربيا

الفيلم إخراج انجيلا شانيلك، وهي من مواليد ألمانيا 1962، وقدمت العام الماضي فيلم "طريق الحلم"

5-"قصة لثلاث شقيقات" - تركيا - ألمانيا - هولندا

إخراج إيمين البير، وهو من مواليد 1974، وقدم العام الماضي فيلم "الشقيقات"



6- " Ghost Town Anthology" - كندا

الفيلم للمخرج الكندي دينيس كوتي، وهو من مواليد 16 نوفمبر 1973.

ويشارك في بطولة الفيلم روبرت نايلوروخوسيه ديشينز، ويعرض المهرجان الفيلم لأول مرة عالميًا.

وسبق لكوتي الفوز بجائزة الفهد الذهبي بمهرجان لوكارنو.

وكان مهرجان برلين قد أعلن منذ أيام عن فيلم افتتاح هذه الدورة، وهو فيلم الدنماركي "تعاطف الغرباء"

الفيلم من إخراج الدنماركية لون شيرفيج، وتدور أحداثه بين تورونتو وكوبنهاجن ونيويورك، ويصور موضوعا يدور حول مجموعة من الأشخاص يكافحون مع من أجل البقاء في مدينة نيويورك في ظروف شاقة لكنهم يتمتعون بقدر كبير من روح المرح واللطف والتعاطف مع بعضهم البعض. وسيشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان.