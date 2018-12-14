بعد حصوله على أفضل لاعب أفريقي.. رانيا يوسف والحلفاوي ونجوم الفن يهنئون "مو صلاح"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تُوج المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018، والمقدمة من إذاعة BBC، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ القارة السمراء يفوز بالجائزة في عامين متتاليين، بعدما تُوج بالجائزة ذاتها للمرة الأولى في عام 2017.

وقد تفاعل عدد من نجوم الفن مع خبر فوز صلاح بالجائزة، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن

هايدى موسى

نشرت الفنانة هايدي موسى عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة تهنئ بها محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا من " بي بي سي"، وكتبت :"ألف مبروك فوز محمد صلاح بجائزة الـ BBC كأفضل لاعب أفريقي لعام 2018".

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة تهنئ بها محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا من " بي بي سي"، وكتبت مبروك محمد صلاح الفوز بجائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا 2018 للعام الثانى".

ندى بسيوني

وتتوالى انجازات الفرعون المصري على المستوى القاري والعالمي ، مبروك لمصر ومبروك لصلاح حصوله على جائزة الـ BBC لأفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي .

نبيل الحلفاوي

ونشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة كتب فيها:"ألف مبروك يا أبو صلاح ولسه.. بإذن الله.