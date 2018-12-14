بالفيديو والصور| إنريكي إجليسياس يشعل حماس الجمهور العربي بحفله الأول في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا النجم والمطرب الإسباني العالمي إنريكي إجليسياس، حفله الأول بالمملكة العربية السعودية أمس الجمعة، بحضور الآلاف من جمهوره المحب والمتابع لمسيرته من الوطن العربي.

وأدى إجليسياس الحفل وسط تفاعل الجمهور العربي على أنغام عدد من أغانيه الشهيرة، وذلك ضمن سباقات "الفورميلا إي"، والذي يقام أيضًا لأول مرة بالسعودية والوطن العربي بشكل عام، في مدينة الدرعية قرب العاصمة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور والفيديوهات للحفل عبر حساباتهم الشخصية وعبر هاشتاج "إنريكي إجليسياس"، كما نشرت صفحة الـ"فورميلا إي" فيديو للنجم الإسباني عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وظهر برفقته المغني العالمي جيسون ديرولو.

كما أظهر الفيديو ردود أفعال الجمهور العربي الذي حرص على استقبال النجم العالمي، وأشادوا بمستوي الحفل، وأنها المرة الأولي التي يستضيفوا فيها نجم غنائي عالمي بالمملكة العربية السعودية وعن كونها تجربة تحدث لأول مرة بالمملكة، وحاز الفيديو إعجاب الآلاف من محبي إنريكي خلال ساعات.