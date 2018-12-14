آمال ماهر تحتفل بتصدر بداية بدايتك على يوتيوب

احتفلت المطربة آمال ماهر عبر "تويتر"، بوصول أغنيتها الجديدة "بداية بدايتك" إلى 2 مليون مشاهدة بعد طرحها في 9 ديسمبر الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وتصدر الأغنية قائمة البحث (تريند) علىموقع الفيديوهات.
أغنية «بداية بدايتك» لـ آمال ماهر، كلمات: نادر عبد الله، ألحان: ياسر ماجد، توزيع موسيقي/ مكس/ ماستر: طارق مدكور، وتريات: هاني فرحات، ومن إنتاج:
وتعود "آمال" بهذا الألبوم، الذي تنتجه شركة فولين للإنتاج الفني، وهي شركة جديدة في عالم الإنتاج، إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب استمرت لمدة 4 سنوات.
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