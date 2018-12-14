- 1/2
- 2/2
احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا عبر "تويتر"، بوصول عدد المشتركين في قناتها على يوتيوب، إلى مليوني شخص، وذلك بالتزامن مع انقضاء العام الحالي 2018.
وعلى جانب آخر، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي مع الفنان العراقيماجد المهندس، وذلك في ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 2018 بأحد الفنادق في مدينة دبي الإماراتية.
ومن المقرّر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانى ألبومها
وأعلنت إليسا منذ أيام عن التحضير لألبومها الجديد، واختيار أغنيتها الأولى، من كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، ووجهت إليهما رسالة حول إعجابها بالأغنية دون أن تضع "روتانا" في الـ"بوست" الذي نشرته.
شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بوصول المشتركين في قناتها على يوتيوب إلى مليوني شخص على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .