إليسا تحتفل بوصول المشتركين في قناتها على يوتيوب إلى مليوني شخص

إليسا

كتبت: إسراء البيهوني

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا عبر "تويتر"، بوصول عدد المشتركين في قناتها على يوتيوب، إلى مليوني شخص، وذلك بالتزامن مع انقضاء العام الحالي 2018.

وعلى جانب آخر، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي مع الفنان العراقي

ماجد المهندس، وذلك في ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 2018 بأحد الفنادق في مدينة دبي الإماراتية.

ومن المقرّر أن تقدم إليسا مجموعة من أغانى ألبومها

الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، وأخرى يعشقها الجمهور، ويطلبها في حفلاتها كل.

وأعلنت إليسا منذ أيام عن التحضير لألبومها الجديد، واختيار أغنيتها الأولى، من كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، ووجهت إليهما رسالة حول إعجابها بالأغنية دون أن تضع "روتانا" في الـ"بوست" الذي نشرته.