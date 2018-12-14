شاهد...شريهان تنعي إبراهيم سعده عبر الانستجرام

كتبت: إسراء البيهوني

حرصت النجمة شريهان، على نشر نعى للكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم سعد، وذلك في عدد اليوم الجمعة 14 ديسمبر من جريدة الأهرام.

وشاركت شريهان صورة النعي عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: «أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه

وأن يسكنه فسيح جنانه .. الكاتب الكبير الأستاذ #إبراهيم_سعدة».

وتوفي الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، أول أمس الأربعاء، بمستشفى الصفوة عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.