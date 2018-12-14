أشرف عبدالباقي ناعياً حسن كامي: الله يرحمك يا أستاذ

كتبت: إسراء البيهوني

حرص الفنان أشرف عبدالباقي، على نعي الفنان حسن كامي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر أشرف عبد الباقي صورة للفنان حسن كامي؛ معلقًا: "الله يرحمك ويغفرلك

يا استاذ".

يذكر أن الفنان حسن كامى ممثل ومغن أوبرالي مصري وينتمي للأسرة العلوية، حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، درس الغناء الأوبرالي بمعهد الكونسرفتوار، إلى جانب

دراسات عليا موسيقية يإيطاليا.

بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران، أدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا والدنمارك، وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير