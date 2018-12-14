حرص الفنان أشرف عبدالباقي، على نعي الفنان حسن كامي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام".
ونشر أشرف عبد الباقي صورة للفنان حسن كامي؛ معلقًا: "الله يرحمك ويغفرلكيا استاذ".
يذكر أن الفنان حسن كامى ممثل ومغن أوبرالي مصري وينتمي للأسرة العلوية، حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، درس الغناء الأوبرالي بمعهد الكونسرفتوار، إلى جانب
بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران، أدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا والدنمارك، وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير
شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبدالباقي ناعياً حسن كامي: الله يرحمك يا أستاذ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .