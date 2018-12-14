أصاله تمجد حسين الجاسمي بعد صورته مع بابا الفاتيكان

حسين الجسمي كتبت: إسراء البيهوني نشرت الفنانة السورية، أصالة، صورة للفنان حسين الجسمي، برفقة بابا الفاتيكان، خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة. وكتبت أصالة، عبر حسابها على "إنستجرام": "فى ناس خلقت للمجد # حسين_الجسمى #الفاتيكان ". ولا تعد هذه الزيارة الأولى من بابا الفاتيكان لبلد إسلامي، حيث سبق له زيارة تركيا والأردن ومصر وبنجلاديش وأذربيجان وفلسطين.

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