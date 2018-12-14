حسين الجاسمى

كتب - إسراء حسين

شارك الفنان الايماراتى حسين الجاسمى فى " Concerto di Natale " وهذه الحفله لدعم المبادرات الخيرية التي تقودها الكنيسة في الفاتيكان ،

و يجمع الحفل فنانين إيطاليين وعالميين مثل " ايرمل ميتا و جورج زامفير و الفارو سولير "و غيرهم ، ينتمون إلى ثقافات وأديان وأعمار متعددة في حفل واحد، ليقدموا أنماطاً

موسيقية وغنائية مختلفة اشتهروا بها في العالم.

حيث ان الفنانين العرب لم يدع إلى المشاركة طيلة الدورات السابقة، قبل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي سيشارك في حفل النسخة السادسة والعشرين التي ستقام يوم 15 ديسمبر الجاري في قاعة بول السادس في

الفاتيكان، على أن تبث عبر القناة الإيطالية الخامسة ،

(Canale 5)، وقنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم .

وعلى الرغم من أن مشاركة حسين الجسمي ستكون الأولى لعربي في (Concerto di Natale) منذ انطلاقته، فإن أهميتها الأولى تنبع من هذا الاعتراف العالمي والإنساني بأهمية الفنان الإماراتي،

حيث أبدى الفنان الإماراتي ميلاً لتقديم أنماط مختلفة من الموسيقى بإحساس عال، وحرفية منقطعة النظير، واعتبر نموذجاً إيجابياً عالمياً لاهتمامه بالقضايا الاجتماعية