ميراي دانر تسرق الأنظار من حبيبها كوبيلاي أكا في حفل افتتاح فيلمه الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة التركية ميراي دانر على مرافقة حبيبها، النجم كوبيلاي أكا إلى حفل افتتاح فيلمه الجديد “هل هذا هو العشق”، ووصل الحبيبان يداً بيد على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين.

ميراي سرقت فلاشات المصورين من بطل الفيلم، حيث تألقت بفستان أحمر قصير، بدت فيه بطلّة تفوح أنوثة وجاذبية، خاصة مع الماكياج البسيط الذي اختارته وابرز جمال ملامحها مع الابتسامة القوية التي ارتسمت على وجهها، تعبيراً عن سعادتها بافتتاح فيلم جديد لحبيبها.

يُذكر أن قصة حب ميراي دانر وكوبيلاي أكا نشأت في كواليس مسلسل «أنت وطني» الذي شارك الثمائي في بطولته على مدى موسمين أمام خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان»، وزوجته، الفنانة بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، بينار دنيز، وغيرهم

من ناحية أخرى، شاركت ميراي دانر مؤخراً في بطولة مسلسل جديد بعنوان “لتر من الدموع” أمام الفنان التركي ميرت يازجي أوغلو، والعمل مأخوذ عن مسلسل ياباني.