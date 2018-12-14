هل هذه هي صورة بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب قيل إنها تعود للفنان التركي بوراك أوزجيفيت قبل دخوله عالم التمثيل. واللافت أن الشاب في الصورة ظهر بملامح مختلفة تماماً عن ملامح بوراك أوزجيفيت الجميل والذي لديه نجومية كبيرة خصوصاً بين الفتيات، مما دفع بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى الاعتقاد بأنه خضع لعمليات تجميل. اليكم صورة الشاب… هل هو حقاً بوراك أوزجيفيت؟

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