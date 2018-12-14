شاروخان يراقص هيلاري كلينتون على أنغامٍ هندية – بالفيديو

متابعة الخليج 365: أشعلت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركة هيلاري كلينتون الإنترنت برقصها مع نجم سينما بوليوود الشهير شاروخان، في حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند. فقد اجتاح فيديو لزوجة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، مواقع التواصل الإجتماعي، والذي صوّر أثناء حضورها حفل زفاف إيشا أمباني ابنة الملياردير الشهير موكيش أمباني. ويمكن رؤية كلينتون في الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري وهما يتراقصان مع شاروخان على أنغام موسيقى بوليوود. يذكر أن علاقة طويلة الأمد تجمع بين عائلتي كلينتون وأمباني تعود إلى أكثر من 18 عاماً.

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