حسين الجسمي يلتقي البابا فرنسيس.. وما هي رسالته؟ – بالفيديو

متابعة الخليج 365: شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي متابعيه عبر تويتر بفيديو من لقائه بالبابا فرنسيس في الفاتيكان.
وقد أرفق الجسمي الفيديو بتعليق جاء فيه: “محبة وسلام، وتسامح الأديان والشعوب، كانت رسالتي اليوم ممثلاً ثقافتي وبيئتي ودولتي وعروبتي، التي نقلتها بتواجدي بالفاتيكان، وأمام البابا فرانسيس، حاملاً معي فكر ورؤية زايد والامارات إلى شعوب العالم ودياناتها”.
إشارة أن حسين الجسمي سيكون أول فنان عربي يشارك في حفل “أعياد الميلاد” الخيري السنوي “كونشرتو دي ناتالي” في النسخة الـ 26 في الفاتيكان.
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