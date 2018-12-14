شيرين عبد الوهاب تزور السيدة فيروز.. إليكم التفاصيل!

متابعة الخليج 365: بعدما زارها الفنان زياد الرحباني أخيراً في منزلها بمصر، تتوجّه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب للقائه مجدداً في بيروت على أن يجمعهما عملين غنائيين من ألحانه في ألبومها الجديد للعام 2019.
والملفت أن زياد الرحباني قد وعد شيرين عبد الوهاب بتدبير موعد لها لزيارة والدته السيدة فيروز مطلع العام القادم بعد الإطّلاع على جدول الأخيرة.
يذكر أن السيدة فيروز تنشغل راهناً بجلسات عمل للتحضير لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد من ألحان زياد الرحباني.
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