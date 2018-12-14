تامر حسني أفضل فنان في الشرق الأوسط ويفوز بجائزة عالمية

متابعة الخليج 365: تربع النجم المصري تامر حسني على عرش الأغنية العربية لعام 2018 واستحوذ رسميًا على لقب أفضل فنان في الشرق الأوسط، ضمن تصنيف جوائز “داف باما” الألمانية لهذا العام.

وجاء فوز تامر حسني بالجائزة العالمية بعد حصده على أعلى نسبة من التصويت الذي أقامته إدارة “داف باما” طيلة الأشهر الماضية،حيث تقدّم على كل منافسيه.

الجدير بالذكر أن تامر حسني تصدّر المشهد الفني لعام 2018 فحقق أعلى مبيعات الموسيقى بألبوم “عيش بشوقك”وأعلى إيرادات السينما بفيلم “البدلة”.