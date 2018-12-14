أمال ماهر تحتفل مع الجمهور.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: احتفلت النجمة المصرية أمال ماهر مع الجمهور ومحبّيها بتخطي أغنيتها الجديدة “بداية بدايتك” الـ2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

وشكرت أمال ماهر محبّيها على دعمهم الدّائم لها خاصةً بعد تصدّر الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأعلى استماعًا عبر موقع “أنغامي” فكتبت: “أكثر من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الأولى في قائمة الأكثر إستماعاً في مصر على أنغامي. شكرا ليكم ولدعمكم!”.

أغنية “بداية بدايتك” من كلمات نادر عبد الله، ألحان ياسر ماجد، توزيع، مكس وماستر طارق مدكور وهي أولى أغاني ألبوم أمال ماهر الجديد “أصل الإحساس” والمرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة.

الجدير ذكره أن أمال ماهر كشفت منذ أيام عن البوستر الخاص بالألبوم وظهرت فيه بإطلالة كلاسيكية بسيطة فتألقت بأناقتها المعتادة.