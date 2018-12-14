رامز جلال يستكمل تصوير مَشاهد فيلمه الجديد في الشيخ زايد

القاهرة - إسلام خيري
يستكمل النجم رامز جلال تصوير مَشاهد فيلمه الجديد "سبع البرمبه" في مدينة الشيخ زايد، والتي تشارك في بطولته الفنانة جميلة عوض، وتجسّد دور حبيبته خلال أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبوعوف، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير الفيلم منتصف الشهر المقبل.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المقرر طرحه بالسينمات في أول فبراير/ شباط المقبل للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الذي يوجد فيه رامز بأفلامه دائمًا.
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