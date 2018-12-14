إسعاد يونس و تامر حسني وزوجته يحضرون عرض "سبايدرمان العرب"

حضرت الفنانة إسعاد يونس, العرض الأول للفيلم العالمي "انتو ذا سبايدرمان فيرس" في سينمات رنيسانس ,بصحبة بطل النسخة العربية النجم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل وعدد من صناع السينما والفنانين .

وأعربت صاحبة السعادة إسعاد عن سعادتها باختيار شركات إنتاج عالمية مثال كلومبيا وسوني لنجم مصري بحجم تامر حسني لوضع صوته على نسخة فيلم عالمي ضخم الإنتاج وعلى أهم بطل عالمي للأطفال

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وقدمت التهئنة للفنان تامر حسني على أدائه المميّز في الفيلم ,مشيرة أن تامر حقق في حياته ومشواره الفني أكثر من ما حققة سبايدرمان في الأفلام لأنه بطل من خيال بينما نجمنا المصري العربي بطل حقيقي مؤكّدة أنها ترى توافقًا كبيًار بين شخصية تامر الحقيقة وشخصية سبايدرمان في الفيلم كونه يُحب مساعدة الآخر ويتمتع بتقديم الأجيال الجديدة ,وختمت حديثها قائلة" تامر حسني هو سبايدرمان العرب

يذكر أن فيلم "انتو ذا سبايدر ڤيرس" هو فيلم عالمي من سلسلة أفلام سبايدرمان العريقة بطولة صوت نجم مصر والوطن العربي الأول تامر حسني وبجانب النجم تامر حسني ممثلين من أغلب الدول العربية على رأسهم المخرج والممثل الإماراتي عبد الله الجنيبي الذي يجسد شخصية كنج بن، الرأس الإجرامي المدبر للأحداث المثيرة التي تشهدها المدينة ومن مصر محمد هاني وهشام الشاذلي ومعتز الشاذلي ولبني عبد العزيز وعمر عصام ومن سورية والجزائر تالة طرقان وأسيا نابلسي وديما طرقان ورشا تللو

وتضم النسخة الأميركية عددًا كبيرًا من النجوم العالمين مثال ييف شرايبر وجيك جونسون وماهرشالا علي وهيلي ستاينفيلد ونيكولاس كيدج وشاميك مور والفيلم تم طرحه امس بجميع سينمات العالم والوطن العربي وهو من إخراج راني الخطيب ,و إعداد وتنفيذ شركة رصاص منتج فني ماركو عاطف، وهو إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، وتنفيذ الشخصيات لشركة مارفل.

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