سمير صبري يستكمل تصوير "محمد حسين" في مدينة الإنتاج

يستكمل الفنان القدير سمير صبري تصوير فيلمه الجديد "محمد حسين" بطولة النجم محمد سعد داخل الديكور الخاص بالعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي، إذ يُجسّد صبري خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية عامل يعيش في فرنسا.

وانطلق تصوير الفيلم بعد تأجيلات عدة بسبب الديكور، وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" بشأن سائق يتعرّض لكثير من المواقف الكوميدية التي تؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المُترددات على الجراج، لكنها علاقة حب من طرف واحد.

يذكر أن فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد ومي سليم وفريال يوسف وويزو وبيومي فؤاد وسمير صبري ومن تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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