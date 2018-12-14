شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسلسلات حفرت اسم مغنى الأوبرا العالمى حسن كامى فى قلوب مشاهدى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل صباح اليوم الفنان القدير والأوبرالى العالمى حسن كامى، لكنه رحل بجسده فقط، حيث ستظل أعماله خالدة فى أذهان المشاهدين ومحبى الدراما.

الفنان الراحل كان له العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرح، لكن كانت أدواره فى المسلسلات لها طابع خاص، منها دور شخصية "عزيز بك الأليت" التى قدمها فى المسلسل الشهير "ناس وناس" للكاتب الكبير أحمد رجب، حيث كان يشارك صديقه "الكحيت" الذى كان يؤديه الفنان الراحل أحمد راتب، وللمصادفة الغريبة فقد توفى الشريكان فى نفس اليوم 14 ديسمبر لكنه سبق راتب بعامين كاملين.



حسن كامى

كما اشتهر كامى بدور "راجى الألفى" فى مسلسل هوانم جاردن سيتى، أيضا دور الدكتور فوزى والد نيفين "ندى بسيونى" بطلة العمل أمام الفنان محمود قابيل.



حسن كامى

من أهم أدوار الفنان الراحل دور الملك فؤاد فى مسلسل الملك فاروق، الذى جسد السيرة الذاتية لآخر ملوك حكموا مصر من أسرة محمد على، مؤسس مصر الحديثة والذى ورث عرش مصر عن أبيه الملك فؤاد وانتهى حكمه بقيام ثورة يوليو 1952.



حسن كامى