شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حسين الجسمى فى جوله بالفاتيكان قبل حفله الخيرى غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المطرب حسين الجسمى، جولته فى أروقة الفاتيكان، قبل حفله الخيرى المقرر غدا، ويعتبر الفنان والمطرب العربى الأول الذى يقوم بتلك الزيارة، التى تحمل رسالة محبة و سلام وتسامح.



حسين الجسمى فى الفاتيكان

ونشر المطرب حسين الجسمى، صورا خلال جولته فى الفاتيكان، قائلاً:" محبة وسلام .. وتسامح الأديان والشعوب كانت هي رسالتى اليوم ممثلاً ثقافتى وبيئتى ودولتى وعروبتى التى نقلتها بتواجدي بالفاتيكان وأمام البابا فرانسيس حاملاً معي فكر ورؤية زايد و الامارات إلى شعوب العالم ودياناتها".



حسين الجسمى فى الفاتيكان خلال جولته

ويشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي – سفير النوايا الحسنة - كأول فنان عربي، في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي Concerto di Natale النسخة الـ 26 في "الفاتيكان"، وذلك في قاعة Paul VI Audience Hall مساء غدا 15 ديسمبر 2018، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.