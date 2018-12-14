شكرا لقرائتكم خبر عن أبو زهرة : فرحان بتكريمي في تونس فهي قريبة جدا إلي قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انفرد الخليج 365 وموقع دوت مصر بلقاء مع النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في تونس عقب المؤتمر الصحفي الذي تم تتويجه فيه وقال النجم القدير "أنه فرحان جدا بتواجده في تونس التي جاء إليها من قبل كممثلا في عدة أعمال منها مسرحية "أنشودة الدم" مع الفنان يحيى الفخراني وإخراج الراحل كرم مطاوع وشاركنا بها في مهرجان أيام قرطاج المسرحية" .

كما أوضح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة : "إن تكريمي في تونس خير دليل علي انجازي المسرحي وسط هذه القامات من الفنانين من كل الدول العربية" .

كما وجه أبو زهرة رسالة للأجيال القادمة قائلا لهم : "تعلموا من تجارب السابقين واقرءوا وتعلموا أكثر وأكثر واجتهدوا أكثر لأن الاجتهاد هو أول عوامل النجاح .