بالصور| حسين الجسمي من قلب الفاتيكان: "أحمل فكر ورؤية زايد والإمارات إلى العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان الإماراتي، حسين الجسمي عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر خلالها بمبني الفاتيكان في روما بعد اختياره للغناء هناك بمناسبة أعياد الميلاد، ليكون الجسمي هو أول فنان عربي يقوم بالغناء في هذا الحدث، بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وعلق الجسمي على صوره بالفاتيكان قائلاً: "محبة وسلام، وتسامح الأديان والشعوب كانت هي رسالتي اليوم ممثلاً ثقافتي وبيئتي ودولتي وعروبتي التي نقلتها بتواجدي بالفاتيكان وأمام البابا فرانسيس حاملاً معي فكر ورؤية زايد والإمارات إلى شعوب العالم".

كما قامت الفنانة أصالة بإعادة نشر صور الجسمي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة "في ناس خلقت للمجد"، ولأقت الصور والتعليق إعجاب المئات من متابعي أصالة على حسابها.