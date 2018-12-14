الصدفة تجمع أحمدحلمي بياسمين عبد العزيز ورامز جلال .. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز ورامز جلال على حسابه الشخصي بـ"انستجرام".

وظهر حلمي وياسمين ورامز في أحد الأماكن العامة، وعلق حلمي على الصورة قائلًا :"رامز وياسمين .... رب صدفة خير من ألف ميعاد"

يُذكر أن حلمي يعرض له حاليًا برنامج "نجوم صغار" على شبكة تليفزيون إم بي سي.