محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشر الفنان أحمد حلمي صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز ورامز جلال على حسابه الشخصي بـ"انستجرام".
وظهر حلمي وياسمين ورامز في أحد الأماكن العامة، وعلق حلمي على الصورة قائلًا :"رامز وياسمين .... رب صدفة خير من ألف ميعاد"
يُذكر أن حلمي يعرض له حاليًا برنامج "نجوم صغار" على شبكة تليفزيون إم بي سي.
شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تجمع أحمدحلمي بياسمين عبد العزيز ورامز جلال .. (صورة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .