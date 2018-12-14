بالفيديو.. السلطانة هويام تلعب كرة القدم

قامت الفنانة مريم أوزرلي، الشهيرة بشخصية «السلطان هويام»، التي أدتها في مسلسل «حريم السلطان»، بنشر مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك أثناء ممارستها لعب كرة القدم في نادي الزمالك، وكانت تلعب بمهارة واضحة.

لاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي وجمهور مريم على موقع التواصل إنستجرام؛ محققًا أكثر من 60 ألف مشاهدة في أقل من ساعة واحدة بعد نشره.

شاهدي الفيديو :

من ناحية أخرى كانت الفنانة التركية مريم أوزرلي شاركت جمهورها بصورة لها خلال زيارتها الأهرامات عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك أثناء تواجدها في مصر لتسجيل حلقة لأحد البرامج، كما تدرس مريم عروضًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكانت الراقصة دينا قد نشرت فيديو عبر صفحتها، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية للمطرب عمرو دياب، وتعلم مريم أوزرلي بعض حركات الرقص الشرقي.

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جدير بالذكر أن الفنانة مريم أوزرلي تعاقدت على بطولة فيلم «لص بغداد» مع محمد إمام وياسمين رئيس، وهو عمل من إخراج أحمد خالد موسى، وكان آخر أعمالها مسلسل «عطر الأمس»، والذي استطاعت من خلاله أن تقدم دورها بتميز وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي.