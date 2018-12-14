كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:53 مساءً -

شاهدوا.. فنانة عربية تكشف عن معاناتها بعد عملية شفط دهونها اعترفت الفنانة المغربية “جليلة”، بأن أسلوب حياتها “حرام” ولبسها حرام وتمنت من الله الهداية وقالت إن الله غفور رحيم. وأوضحت الفنانة جليلة، خلال استضافتها في برنامج “كشف حساب” مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن لباسها وحياتها “حرام”، مضيفة: “طبعًا هذا يعني لبسي بمجرد اليوم طالعة قدام الملايين الناس قاعدين يشوفوني مو محجبة، هذا غلط، وحرام، ووجودي بالوساشل ميديا حرام، يعني الناس تشوف معالم جسمي، وشعري طالع”.

وتابعت: “بس من النواحي الأخرى أنا مو مقصرة مع ربي، فيه شغلات بيني وبين ربي أسويها، وأعرف إن الله غفور رحيم مثل ماهو شديد العقاب، يمكن رب العالمين بيوم من الأيام يهديني وابتعد عن هذا كله”.

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية جليلة: أعرف أن شغلي ولبسي “حرام” .. لكن الله غفور رحيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .