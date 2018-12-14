كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:53 مساءً -

شاهد بدير الزور.. عناصر داعش يتركون قائدهم يُلاقي مصرعه في المعركة

نشرت ميليشيا “قسد” الكردية تسجيلاً مصوراً يظهر لحظة هروب عناصر تنظيم داعش من المعركة وترك قائدهم يلاقي مصيره وحده خلال اشتباكات مع “قسد” شرقي ديرالزور.



وقالت صفحة (قوات سوريا الديموقراطية) إنها حصلت على التسجيل من كاميرا نوع (كو برو) مثبة على رأس قائد مجموعة داعش ويدعى (أبو أيمن العراقي) الذي قتل أثناء الاشتباكات، ووجدت جثته في ريف هجين.

وأوضحت الصفحة أن عناصر داعش ظهروا في حالة تخبط وعصيان لتعليمات قائدهم والهروب وتركه خلفهم، موضحة أن عناصر التنظيم “لم يقوموا بإسعاف أميرهم بل تركوه ينازع لساعات قبل أن يموت”.

ويطلب (أبو أيمن العراقي) من المجموعة عدم الانسحاب، ومواصلة استهداف ميليشيا “قسد” بالمضادات الرشاشة.