كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 08:53 مساءً -

ملكة جمال البحرين تحصل على جائزة “التاج المرموق” في الهند فازت فوزية نضر، ملكة جمال البحرين 2018 ووصيفة ملكة جمال العالم العربي، بجائزة أخرى بعد الفوز بلقب ملكة جمال الإمبراطورة 2018، السبت 9 ديسمبر. وحصلت ملكة جمال البحرين وطالبة الأعمال البالغة من العمر 22 عاما على التاج المرموق في غوا بالهند، حيث أقيمت المنافسة الدولية الكبرى هذا الأسبوع.

وقد نجحت من بين 45 متسابقة من جنسيات مختلفة ومثلت بلادها من خلال كونها أول بحرينية تفوز بالتاج.

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