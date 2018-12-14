كارمن لبس في كازابلانكا للمرة الثانية.. والسبب؟

حضرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس افتتاح مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي في دورته الأولى حيث تشارك كعضو في لجنة تحكيم من لبنان.

وعلى هامش الافتتاح، اكدت كارمن انها سعيدة بوجودها في كازابلانكا للمرة الثانية حيث سبق ان زارت المغرب في عام 2006 لأجل تصوير أحد اعمالها والآن للمرة الثانية حيث تشارك كعضو في لجنة تحكيم ضمن المهرجان.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها المخرج احمد راشدي من الجزائر، الممثلة كارمن لبس من لبنان، السيناريست تامر حبيب من مصر، والناقد حسن حداد من البحرين، والممثلة والمخرجة لطيفة أحرار من المغرب،

وتستقبل مدينة الدار البيضاء السينمائيين العرب من 10 إلى 15 كانون الاول/ديسمبر 2018 في أول دورة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

ستتخلل هذه الدورة مسابقة رسمية تتنافس فيها أهم الإنتاجات العربية لسنتي 2017 و 2018 أمام لجنة مكونة من كبار الأسماء من صناع الفيلم العربي.

كما سيعرف المهرجان بانوراما للأفلام العربية والمغربية وورشات تكوينية ومائدة مستديرة تناقش واقع السينما العربية وآفاق التعاون بين مختلف مكوناتها في ظل الظروف التي يعرفها العالم العربي والمتغيرات التي يعيشها الفعل الإبداعي لهذه الدول، وصعوبة وصوله إلى المتلقي.

كما سيحرص المهرجان على إشراك الطاقات الشابة المتعطشة لولوج عالم السينما بخلق فرص اللقاء بينه وبين المهنيين وتمكينه من تطوير إمكانياته وأدواته المعرفية في هذا المجال.