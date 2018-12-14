كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:39 مساءً -

فيديو صادم.. مواطن يعثر على كلبين مقيدين بالسلاسل والحبال في الصحراء أظهر مقطع فيديو قيام مواطن بتحرير كلبين مقيدين في منطقة صحراوية بالسلاسل والحبال. وأبان الفيديو، لحظة توقف المواطن بسيارته عند رؤيته الكلبين اللذين تم تقييدهما باستخدام حبال وسلاسل. واستطاع المواطن وأحد المرافقين تحرير الكلبين، حيث أمسكا بالكلبين وقاما بفك الحبال. وأبدى المواطن استياءه من تعامل البعض مع الحيوانات بهذه الطريقة.

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