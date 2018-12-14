كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:39 مساءً -

مفاجأة… أدلة في مقتل علي عبد الله صالح تكشف تورط دولتين إحداهما خليجية

كشف محمد علاو، المحامي السابق للرئيس اليمني، الراحل علي عبد الله صالح، عن أدلة ووثائق تتهم دولتين إحداهما عربية، في اغتيال الرئيس اليمني السابق.

وأكد علاو، خلال تصريحات لصحيفة “الوطن” ، اليوم الخميس 13 ديسمبر، أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبل الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق في اغتيال علي عبد الله صالح.

وقال إن “الشكوى بالأدلة والوثائق هي ضد 3 جهات إيران، وقطر، والحوثيين”.

وأضاف أن “قطر تحديدا لم تخف أجندتها في اليمن منذ وقت مبكر بتمويلها الإرهاب، واتهمها بالضلوع في المحاولة الأولى لتصفية الرئيس الأسبق وقيادات الدولة، المعروفة بجريمة مسجد دار الرئاسة، والتي فشلت في التخلص من صالح”، مؤكدا “تورط قطر في اغتيال قيادات وطنية أخرى كثيرة، بواسطة ميليشيات الحوثيين”.