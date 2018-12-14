كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:39 مساءً -

مشهد المرعب.. مصور متهور يقترب من أسد غاضب لتصويره أظهر مصور متهور جرأة كبيرة عندما اقترب من أسد يزأر على بعد سنتيمترات فقط. صدم “بات شانون” البالغ من العمر 74 عاما المشاهدين على الإنترنت لشجاعته المذهلة عندما ثبت في مكانه وتوقف عن الحركة عندما اقترب منه الأسد الضخم.

تم تصوير المشهد المرعب خلال زيارة المصور إلى جنوب أفريقيا أثناء محاولة الأسد الدفاع عن رفيقته. وسرعان ما تحرك الأسد ناحية هاتف بات يزأر بقوة أمام الكاميرا لحماية رفيقته.

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