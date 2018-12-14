درع وزارة الثقافة للراحلة سحر طه في معرض الكتاب

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Dec 14, 2018
رعى المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد حفل توقيع الألبوم الجديد للفنانة الراحلة سحر طه “سحر طه في اوبرا القاهرة”، الصادر عن مؤسسة “سحر طه للموسيقى”، بحضور عدد من الاصدقاء ومحبي الفنانة الراحلة.
وقد وقع زوج الراحلة سعيد طه الالبوم للمحبين. وتسلمت “لجنة تكريم سحر طه” المؤلفة من وارف قميحة وسعيد طه ووضاح فخر الدين، درع وزارة الثقافة من ممثل الصمد الشاعر نعيم تلحوق، والذي منح لها تقديرا لعطاءاتها.
نذكر انه تم تكريم الفنانة والاعلامية الراحلة سحر طه على مسرح المدينة – الحمرا – بيروت منذ اسابيع برعاية وزير الثقافة غطاس خوري ممثلا بالمدير العام للوزارة على الصمد.
وحضر الحفل ممثل وزير الثقافة الدكتور علي الصمد، زوج الراحلة السيد سعيد طه، اضافة الى حشد من الشعراء والفنانين واهل الاعلام والصحافة.
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