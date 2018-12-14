هبة القوّاس في أغنيتين عصريّتين وعودة مختلفة

إطلالة ذات أبعاد ثلاثية للمؤلّفة الموسيقية وقائدة الأوركسترا ومغنية الأوبرا هبة القواس، جذبت الوسط الموسيقي والنقّاد وجمهورها الراقي إلى أعمال جديدة ومستعادة كانت هي نجمتها.

قدمت القواس أخيراً، بين لبنان وروما، جزءاً من المثلّث الموسيقي وتعمل راهناً على إنجاز القسم الأخير المتبقي والمتضمّن مفاجأة كبرى في مسيرتها الموسيقية.

مسارٌ غنائيّ موسيقيّ شكّل هوية القواس الفريدة والرائدة خصوصاً في الغناء الأوبرالي العربي الذي حملت رسالته مؤمنةً بقدرتها على إيصاله إلى الأذن الشرقية. فانتهجت نمطاً عالي المستوى في التأليف الموسيقي السمفوني، وفي ألحانها المستمدة من ثقافتها الموسيقية “النخبوية”، كما اصطُلح على تسميتها. لذلك، برز تحدٍّ جديد لدى القواس تَمثل في مقاربة هذه النُخب على نحو مغاير، موسيقياً وشعرياً وغناءً، إيماناً منها بحقّ الجميع في الموسيقى من دون تصنيف وتأطير.

انعطافة محورية منتظَرة في عودة كبيرة للقواس (في بداية السنة الجديدة)، تحمل اختلافاً غنائياً من حيث اللحن والشعر والشكل الموسيقي، من دون المساس بجوهر موسيقاها، إنما عبر تبسيطه ليطال جميع الفئات العمرية والاجتماعية والموسيقية، في إطلالة عصرية مختلفة تلامس الذائقة الشبابية بأسلوب القواس الراقي من خلال أغنيتين جديدتين (تعلن عنهما قريباً) تخاطب عبرهما وجداناً فنّياً متعطشاً إلى أغنية راقية وتواكب الحداثة الفنية في الوقت نفسه، وضعت اللمسات التسجيلية الأخيرة على إحداها في استوديوهات “باركو ديللا موزيكا” في روما مع مهندس الصوت إيغور فيوريني وتمّ الماستر في “VDM ستوديو”.

في روما أيضاً، وعلى مستوى كبير آخر، تجلّت هبة القواس في قيادتها “أوركسترا روما سمفونيتا” في أمسية موسيقية مبهرة. ثم قطعت رحلتها الى روما عائدة إلى لبنان لحضور عملها الموسيقي السمفوني ”بلوزيس رقم1″ الذي عزفته الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة لبنان بعلبكي لمناسبة العيد المئوي لجمهورية رومانيا، في أمسية موسيقية أوركسترالية كبيرة في كاتدرائية القديس يوسف للآباء اليسوعيين، تضمّنت كونشرتو بيتهوفن للكمان عزفه بمهارة الروماني ريموس إزويتي، ورابسودي للمؤلف الروماني جورج أونيسكو إلى جانب مؤلَّف القواس.

الكلمة الإغريقية القديمة “بلوزيس” تعني الدفق، الطوفان والإبحار، ألّفتها القواس عام ٢٠٠٠ وعزفتها لاحقاً أوركسترات عالمية كثيرة منها “أوركسترا لندن” و”البولشوي” و”كراكوف” و”ترانسيلفانيا” و”اوكرانيا” و”القاهرة” وغيرها. كما عزفتها آنذاك الأوركسترا الفلهارمونية في لبنان في عرضها العالمي الأول بقيادة هاروت فازليان، لتعود وتعزفها الأوركسترا مجدداً في أمسية القديس يوسف بقيادة المايسترو بعلبكي، الذي عمل على الجرْس الموسيقي في المؤلَّف وإظهاره من خلال تصويتات الآلات الموسيقية في أداء أوركسترالي رائع. وكان تلقّي الحضور للقطعة الموسيقية مختلفاً بشكل كبير عن تلقّيه في المرة الأولى العام 2000 من حيث الوعي الموسيقي والانسجام الفنّي والتفاعل المدرِك للمؤلَّف، في إشارة إيجابية إلى ارتقاء الذائقة اللبنانية للموسيقى الكلاسيكية على نحو تصاعدي لافت.

وإلى الذائقة الشبابية هذه المرة، تعود هبة القواس بإطلالتها الجديدة في أغنيتين مترقّبتين عادت من أجل إحداهما إلى روما لاستكمال التسجيل والتصوير لإطلاقهما قريباً في مفاجأة فنية كبيرة.