أجواء الغموض والرعب والدماء تُسيطر على أحداث برومو فيلم "122"

كشفت الشركة المنتجة لفيلم"122"، عن البرومو الدعائي الأول للعمل، والتي تدور أحداثه في إطار الرعب والإثارة والتشويق، ويُعدّ هذا الفيلم أول الأعمال المنافسة في موسم رأس السنة.

وسيطرت أجواء الغموض و الأكشن والإثارة والرعب علي البرومو ,بخاصة في ظل مطاردات كل النجوم لبعضهم حيث سيطرت الدماء علي البرومو، والتي تدور قصته في إطار الرعب والأكشن للمرة الأولى في السينما المصرية، وخطف البرومو الأضواء بسبب مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم بطل العمل طارق لطفي وأمينة خليل وأحمد داوود ومحمد ممدوح ومحمد لطفي وغيرهم من النجوم.

ويظهر طارق لطفي خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب يتورط في كثير من الجرائم غير الأخلاقية، ويدخل في صراعات مع الأشخاص منهم أحمد الفيشاوي وأحمد داوود، الذي يظهر في شخصية تاجر مخدرات ويقع في حب أمينة خليل التي تظهر في شخصية صماء لأول مرة.

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